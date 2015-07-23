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مستشارة الأسد: توقيع الغرب الاتفاق النووى مع إيران يخفف الضغط على سوريا

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مستشارة الأسد: توقيع الغرب الاتفاق النووى مع إيران يخفف الضغط على سوريا مستشارة الأسد: توقيع الغرب الاتفاق النووى مع إيران يخفف الضغط على سوريا
قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السورى بشار الأسد إن الاتفاق النووى الذى وقعته إيران مع القوى الدولية سيجبر الغرب على تخفيف موقفه من دمشق والتعامل مع حكومتها للبحث عن حل تفاوضى للحرب الأهلية فى سوريا.

وتقدم طهران دعما ماليا وعسكريا حيويا للأسد فى الصراع الدائر منذ أربع سنوات الذى تحول إلى مواجهة إقليمية بين إيران والسعودية التى تساند المعارضة المسلحة فى سوريا، وتدعم الدول الغربية المعارضين غير الإسلاميين فى سوريا وتقول إن الأسد لا مكان له فى سوريا المستقبل.

وقالت بثينة شعبان فى مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية التى تبث من بيروت "هذا الاتفاق عبر عن استدارة مرحب بها من الغرب الذى بدأ يدرك أن عليه أن يغير أساليبه."، وأضافت فى المقابلة التى أذيعت اليوم الخميس "السياسة الغربية فى المنطقة وصلت إلى طريق مسدود."

وقالت بثينة شعبان إن هناك مؤشرات على تقارب بين روسيا والولايات المتحدة بعد الاتفاق الإيرانى الذى يؤذن بعملية إعادة اصطفاف لدول المنطقة "يراجع الكل فيها نفسه"، وأضافت أن من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تكيفا مع رؤية موسكو للأزمة السورية. وروسيا حليف آخر لحكومة الأسد وتعارض من فترة طويلة التدخل الغربى واستخدمت حق النقض ضد مشروعات قرارات فى مجلس الأمن كانت ستؤدى لفرض عقوبات أشد على دمشق.
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