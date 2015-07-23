بالصور.. تشييع جنازة شهيد شرطة القليوبية صلاح صدقى

ودعت القليوبية الشهيد صلاح صدقى، أمين شرطة من قوة مباحث الخانكة، فى جنازة عسكرية مهيبة، حيث شيع المئات من ضباط وأفراد الشرطة والأهالى اليوم جثمان الشهيد الذى استشهد اليوم الخميس أثناء مشاركته فى مطاردة بعض العناصر الإجرامية.

وخرجت الجنازة من مسجد الرحمن بقسم ثان شبرا الخيمة وسط هتافات لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله وسيطرت حالة من الحزن على أصدقاء وأهالى الشهيد.

وتقدم الجنازة اللواءات أحمد عمر ومحمد فتحى، نائبين عن مدير الأمن، والعميدان حسام فوزى، رئيس مباحث القليوبية، وعصام الغزالى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، والعقيدان عبد الحفيظ الخولى وجمال الدغيدى، رئيسا فرع البحث الجنائى، والعميد هانى إلهامى، مأمور قسم ثان، والعميد حسام أبوجبة، مأمور مركز الخانكة، ورؤساء مباحث شبرا والخانكة.

وقال الحاج صدقى، والد الشهيد، إن نجله استشهد وهو يؤدى عمله ونحن جميعًا فداء لمصر الحبيبة، وطالب بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وكان الشهيد ضمن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة قامت فجر اليوم بحملة لضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبحوزتهم أسلحة نارية وحال مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة الشهيد بطلق نارى ونقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 2 من العناصر الإجرامية وأصيب أحدهم بطلقتين خلال المطاردة، وسيارتين مبلغ بسرقتهما، والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة تحديد مكان بقية الجناة.



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