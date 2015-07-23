محافظ دمياط يحضر معرض إكسبو ميلانو 2015 ويشهد الاحتفال باليوم الوطنى لمصر

حضر اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، معرض إكسبو ميلانو MILANO 2015 والذى يعد أحد أكبر المعارض العالمية.

وشهد المحافظ الاحتفال باليوم الوطنى لمصر فى معرض إكسبو ميلانو والذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بحضور السيد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو حلمى، سفير مصر بإيطاليا، والقنصل العام المصرى فى إيطاليا، والملحق التجارى. ومن الجانب الإيطالى وزيرة الاقتصاد الإيطالى فدريكا جودى، وعمدة ميلانو.

محافظ دمياط يحضر مجلس الأعمال المصرى الإيطالى

>كما حضر محافظ دمياط اليوم مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والسيد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو حلمى، سفير مصر فى إيطاليا، والقنصل العام المصرى فى إيطاليا، والملحق التجارى ومن الجانب الإيطالى فدريكا جودى، وزيرة الاقتصاد الإيطالى، والسيد سالا، رئيس مجلس الأعمال من الجانب الإيطالى، والسيد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال من الجانب المصرى، وأكثر من مائة عضو وعدد من الشركات الإيطالية التى تم دعوتها لهذا الاجتماع.

وقدم رئيس مجلس الأعمال المصرى مشروع مدينة دمياط للأثاث وعرض ملخصًا عنه لأعضاء مجلس الأعمال المصرى الإيطالى والشركات لزيادة دعم المشروع من كافة النواحى. وأشار السيد أبو بكر إلى أن وجود محافظ دمياط بالمجلس اليوم لدعم مشروع مدينة دمياط للأثاث، لافتًا إلى أن المحافظ قام فى اليومين الماضيين بجهد كبير لتعريف الجانب الإيطالى بالمشروع وزار العديد من الشركات والتى عرض المشروع عليهم وحث جميع الحضور على الاستثمار من خلال الخبرات والمعدات والتكنولوجيا المطلوبة للمشروع. ودعا رئيس مجلس الأعمال المصرى محافظ دمياط للإجابة على كافة تساؤلات السادة الحضور من أعضاء المجلس والشركات عقب الجلسة الأولى للمجلس.

محلب يؤكد لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى أهمية مشروع دمياط للأثاث

>وأثناء جلسة مجلس الأعمال المصرى الإيطالى أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه يود أن يؤكد الأهمية القصوى لمشروع مدينة دمياط للأثاث، و"إننا فى مصر ليس عندنا وقت للتأخير ونحن نسابق الزمن لأنه عند وجود فرصة لمشروع به عوامل النجاح لابد أن نتمسك بالفرصة، ونتوقع كل الدعم من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى وذلك بجلب الاستشاريين الضروريين طبقا لاحتياجات المشروع فنحن بصدد الإعلان عن تفاصيل المشروع ونحن نتطلع لدعمكم فى هذا المشروع الهام لنا فى مصر".



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