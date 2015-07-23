بالصور.. تاريخ 156 عاما من قناة السويس فى معرض بالإسماعيلية

قسم جديد لتوثيق مشروع حفر قناة السويس الجديدة

على بعد خطوات من الميناء القديم للمدينة يقع المعرض التاريخى لقناة السويس الذى أنشئ حديثا ليحكى 156 عاما من تاريخ القناة، ويحتفل بعد ثلاثة أيام بمرور العام الأول على افتتاحه للجمهور.>ومع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل، ينتظر المعرض التاريخى إضافة قسم جديد لتوثيق مراحل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتى تعتبر من أكبر الإنجازات التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة بكل المقاييس.

وقالت الدكتورة منى الصياد المسئول عن المعرض التاريخى لقناة السويس، إن المعرض يحتفل الأسبوع المقبل بمرور العام الأول على افتتاحه، ويستعد لتوثيق العمل فى قناة السويس الجديدة.

المعرض يسعى لزيادة الرحلات التثقيفية من طلبة الجامعات والمدارس

>وأضافت منى الصياد، أن المعرض يسعى إلى زيادة الرحلات التثقيفية من أطفال المدارس وطلبة الجامعات خاصة كليات الآثار والسياحة للتعرف على ما يحتويه المعرض من تاريخ قناة السويس منذ بدء الحفر وحتى الآن، لافتة إلى أن جولة داخل المعرض كافية لمعرفة تاريخ قناة السويس من بداية فكرة الحفر ومراحل التطوير وحتى الوضع الحالى للقناة.

المعرض أقيم بمبنى آثرى كان يسكنه المهندس "جول جيشار" ثانى رئيس لهيئة قناة السويس بعد فرديناند دى لسبس، وكان يستخدم مكتبه مقرا لإدارة ترانزيت الملاحة البحرية من هذا المبنى المطل على القناة وذلك فى عام 1869، ويضم المعرض ستة قاعات عرض تحتوى على 200 نسخة من الأفلام التسجيلية عن القناة، وصورا فوتوغرافية ولوحات فنية ترصد مراحل أعمال حفر القناة وحفل الافتتاح، بالإضافة إلى فترة التأميم وإعادة الافتتاح عقب حرب أكتوبر بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذى كان نائبا لرئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، وأيضا جزءًا من تطوير متحف تاريخى لقناة السويس فى مقر قيادة القناة القديم.

وقالت الصياد، إن لوحات المعرض هى نسخ من لوحات وصور ومخطوطات وخرائط نادرة منذ الفكرة الأولى للمشروع ومرورا بالحفر وافتتاح القناة للملاحة العالمية فى 17 نوفمبر 1869، وصورا لتوسعات القناة التى تجرى حاليا بحفر ازدواج قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن المعرض يحافظ على الشكل التراثى للمبنى والأثاث القديم ليكون فى شكله متحفا فى ذاته بخلاف اللوحات المعروضة به.

>اختيار مبنى مجاور للمعرض لبدء العمل به.

وأكدت منى الصياد، إنه مع افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون أمام المعرض فرصة لإضافة جناح جديد لاستكمال المعرض ولكن يجرى حاليا استكمال المعلومات للافتتاح، لافتة إلى أن المعرض لديه تصور كامل عن معرض يوثق لمراحل حفر قناة السويس الجديدة منذ بدء الحفر الجاف وحتى انتهاء مرحلة التكريك وحركة السفن بها، ومن المنتظر اختيار مبنى مجاور للمعرض الحالى لبدء العمل به.

محتويات ومقتنيات المعرض

>وتتناول قاعات المعرض حكايات كل فترة من تاريخ قناة السويس، مقسمة إلى قاعات هى الحفر والافتتاح والتأميم والتطوير والمقتنيات، وتضم المقتنيات التى كان يستخدمها الفرنسيون قبل تأميم القناة من أدوات المائدة وأجهزة راديو قديمة وعملات قديمة وطوابع قديمة،

وتحتوى قاعة الحفر على جدارية التى كانت موجودة فى معبد الأقصر لسنوسرت الثالث الذى حفر أول قناة تربط بين البحرين عبر نهر النيل، ومرورا بإعادة حفر القناة عقب الفتح الإسلامى لمصر، إلى جانب لجنة سان سيمون التى كانت مهتمة بفكرة حفر قناة تربط البحرين، وحتى بدأت أعمال الحفر فى 25 أبريل عام 1859 والذى استمر لنحو 10 سنوات كاملة تم خلالها حفر 160 كم وهو طول المجرى المائى للقناة، فضلا عن ظروف العمل السيئة التى اتسمت بالسخرة وكيف كانوا يعيشون فى خيام وسط الصحراء المقفرة فى غياب أبسط مقومات المعيشة، والجِمال والحمير والآلات البدائية التى استخدمها المصريون فى الحفر، حتى بدأ دخول الكراكات بآخر 4 سنوات من الحفر بعد وفاة مئات المصريين حتى مرحلة مرور مرحلة المراكب الشراعية داخل القناة.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات المطبوعة التى تحكى تاريخ قناة السويس بالصور والماكيتات، وبعض المقتنيات والألبومات والأفلام الوثائقية القديمة والأفلام التسجيلية التى تؤرخ للقناة منذ الحفر وحتى الآن، بالإضافة إلى بعض من المجسمات المعدنية وأجزاء من الوحدات البحرية الخاصة بالسفن والكراكات، كما يحكى المعرض تاريخ رؤساء قناة السويس منذ عهد فرديناند ديليسبس وصولا إلى الفريق مهاب مميش، ومراحل تطوير القطاع المائى للقناة من 1200 متر إلى 5200 متر، وتاريخ طوابع قناة السويس منذ نشأتها وحتى الآن.

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