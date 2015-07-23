مدير أمن البحيرة الجديد لـ"اليوم السابع": سنواجه الإرهاب والإجرام بكل حسم

أكد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة الجديد، أنه عمل بالبحيرة من قبل ويعلم طبيعتها جيدا، وأنه فور استلامه لمهام منصبة الجديد وجه بوضع خطة عاجلة لمواجهة كافة صور الأعمال الإرهابية والتخريبية لمكافحة الجريمة بكافة صورها.

أضاف مدير الأمن لليوم السابع، على حسن معاملة المواطنين، مضيفا أن أى مواطن بحراوى له مظلمة سيجده دائما فى الشارع يقود الحملات الأمنية، ويتفقد مستوى الأمن عن قرب وسوف يتواصل مع المواطنين مباشرة، ومكتبه مفتوح للجميع على مدار الـ 24 ساعة، وسيواصل العمل الليل بالنهار من أجل تحقيق الأمن للمواطن البحراوى.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الجديد أنه سيتم التصدى للإرهاب بكل قوة وحسم، وشدد مساعد وزير الداخلية، على أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات، وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال أول حوار صحفى لمدير أمن البحيرة الجديد لـ"اليوم السابع" أنه سيتم ملاحقة كافة العناصر الإرهابية والإجرامية، حتى يتم القضاء نهائياً على الإرهاب والجريمة، مشيراً أنه تم وضع خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية غير مسبوقة، من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية استباقية للمسجلين خطر والعناصر الإرهابية، من خلال حملات أمنية مكبرة سيقوم بقيادتها.

ولفت مدير أمن البحيرة إلى أنه تم وضع كل الآليات المناسبة، التى تضمن تأمين كافة المنشآت الحيوية والشارع البحراوى.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة الجديد أن أقسام الشرطة والمؤسسات الشرطية، التى تتعامل مع المواطن مباشرة ستشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة من حيث مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة والانتقال لبلاغات النجدة فى أسرع وقت.