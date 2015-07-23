محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير المحاور المرورية استعدادًا لافتتاح القناة

تفقد محافظ الإسماعيلية ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية بمداخل المحافظة بداية من منطقة نقطة تحصيل الرسوم على طريق القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد وصولا إلى منطقة الطريق الدائرى ومنطقة التأمين الصحى وحديقة النصر وميدان الدكتور أحمد جويلى ومداخل المحافظة ومنطقة محور عز الدين ومنطقة نفيشة.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة منطقة تحصيل الرسوم وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وتركيب كشافات الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالمنطقة وطلاء البلدورات وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسى بشبكة رى حديثة ورشاشات لرى المسطحات الخضراء.

ورافق المحافظ فى جولته كل من المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة أبو صوير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتى ذلك استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية اليومية التى يقوم بها اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والذى يأتى فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير للافتتاح الأسطورى المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس المقبل.

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