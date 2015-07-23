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المخابرات الأردنية تطلق سراح خال منفذ هجوم تينيسى بعد اعتقاله

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المخابرات الأردنية تطلق سراح خال منفذ هجوم تينيسى بعد اعتقاله المخابرات الأردنية تطلق سراح خال منفذ هجوم تينيسى بعد اعتقاله
اطلقت المخابرات العامة الأردنية الخميس سراح خال محمد يوسف عبد العزيز، منفذ الهجوم على مركزين عسكريين فى تشاتانوغا بولاية تينيسى الأسبوع الماضي، بعد نحو أسبوع على اعتقاله للتحقيق بحسب محاميه.

وقال المحامى عبد القادر الخطيب لوكالة فرانس برس أن "المخابرات اطلقت سراح موكلى الأستاذ الجامعى اسعد ابراهيم الحاج على (خال منفذ هجوم تينيسي) المعتقل منذ يوم الجمعة الماضي"، وأضاف أن "موكلى الآن بين افراد عائلته وهو بصحة جيدة لكنه مرهق نتيجة طول فترة التحقيق والاعتقال الذى جرى بشكل غير قانوني".

وأشار الخطيب إلى أن موكله "لم توجه له أى تهمة" مجددا التأكيد على أنه "لا ينتمى لاى تيارات سياسية او دينية"، وخال عبد العزيز اردنى من اصل فلسطينى يحمل الجنسية الاميركية واعتاد زيارة الولايات المتحدة.

وبحسب الخطيب فإن موكله جرى التحقيق معه من قبل المخابرات الأردنية وفريق خاص من مكتب التحقيق الفدرالى الأميركى (اف بى آي) بخصوص الهجوم الذى نفذه ابن اخته محمد عبد العزيز، وكان عبد العزيز عمل مع خاله الذى يملك محلا لبيع الهواتف النقالة واقام فى منزله خلال زيارته للأردن العام الماضى لعدة أشهر.

وهاجم عبد العزيز الخميس الماضى مكتبا للتجنيد العسكرى قبل ان يتوجه إلى مركز للاحتياطيين حيث قتل خمسة جنود واصاب متطوعا فى المارينز وشرطيا قبل أن يقتل بايدى الشرطة، ولا يزال المحققون يتساءلون عن دوافع هذا الشاب (24 عاما) الذى قتلته الشرطة خلال تبادل لاطلاق النار. وقد تحدثت السلطات عن "عمل ارهابى داخلي" لكنها لم تجد اى دليل فعلى عن وجود تطرف محتمل.
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