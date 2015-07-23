الوادي الجديد تتزين بالأعلام احتفالًا بافتتاح قناة السويس الجديدة

صرح اللواء اشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، ان المحافظة تقوم بتركيب اعلام مصر واعلام كهربية الكترونية عن قناة السويس الجديدة اعلى المباني الحكومية والدواوين والمصالح المختلفة قبل الاحتفال بأسبوع، وانه سيتم تركيب هذه الاعلام قبل الاحتفال بأسبوع، حيث يرتفع العلم 7 مراحل متعاقبة حتى يوم الافتتاح نفسه، فضلا عن تعليق اعلام مصر واعلام القناة الجديدة على جميع المصالح والدواوين الحكومية، واضاف انه ستقوم ادارة الاسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة بإطلاق الالعاب النارية في الهواء لمسافات كبيرة احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة بميادين وشوارع محافظة الوادي الجديد.