ثقافة أسوان تقدم مسرحية “الخوف” في افتتاح مهرجان الأقاليم بمسرح القناطر الخيرية

قدمت، فرقة كوم امبو المسرحية التابعة لفرع ثقافة أسوان، عرض الخوف في إفتتاح فعاليات المهرجان الختامي الـ 41 لفرق الأقاليم على مسرح القناطر الخيرية في الفترة من 22 يوليو وحتى 8 أغسطس، والذي افتتحه الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، ومحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

> وقال محمد ادريس نجيب وكيل وزارة الثقافة بأسوان ان العرض المسرحي حضره كلا من محمود حامد رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، دعاء منصور مدير عام إدارة المسرح المنظمة للمهرجان، سعد فاروق رئيس اقليم جنوب الصعيد، جيهان مصطفى مدير عام اقليم جنوب، عماد فتحي مدير ادارة الاعلام بالهيئة، وبعض القيادات بالهيئة، موضحَا ان العرض من إخراج سامح فتحي والحان بهاء صبحي، توزيع وتسجيل رأفت موريس، اشعار واعداد بكري عبد الحميد، كيروجراف أحمد الغول، ويضم فريق الممثلين بالعرض كلا من محرم خطاب، خالد عبد العظيم، مؤمن فتح الله، رشاد معبد، محمد عقده، على محمد على، حسين البس، حبيبة زكريا، محمود شوقي، جابر محمود، رمضان سيد، إبراهيم سيد، محمود سيد، أحمد شعبان.