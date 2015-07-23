الخارجية المغربية: معسكرات أوروبية للاجئين بشمال إفريقيا فكرة سيئة

قال وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار اليوم الخميس إن إقامة معسكرات أوروبية للاجئين ستكون أسوأ فكرة قد يخلص إليها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مزوار ، خلال لقاء بنظيره التشيكى لوبومير زاوراليك حسبما ذكر (راديو براغ) ، أن إقامة مثل ذلك المعسكر لطالبى اللجوء لن يكون سوى محورا للتوترات والأحداث الأخرى المسببة للمتاعب.

>من جانبه ، قال زاوراليك " يُعد التحدى الحقيقى فى هذه المرحلة هو إعادة بعض الأمن والاستقرار لليبيا، أحد الطرق الرئيسية لوصول اللاجئين إلى أوروبا".

يذكر أن فكرة إقامة معسكرات أوروبية للاجئين فى شمال إفريقيا تحظى بتأييد ودعم من رئيس الوزراء التشيكى بوهيسلاف سوبوتكا ووزير المالية أندريه بابيس.

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