أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية المغربية: معسكرات أوروبية للاجئين بشمال إفريقيا فكرة سيئة

Google+ Print
الخارجية المغربية: معسكرات أوروبية للاجئين بشمال إفريقيا فكرة سيئة الخارجية المغربية: معسكرات أوروبية للاجئين بشمال إفريقيا فكرة سيئة
قال وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار اليوم الخميس إن إقامة معسكرات أوروبية للاجئين ستكون أسوأ فكرة قد يخلص إليها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مزوار ، خلال لقاء بنظيره التشيكى لوبومير زاوراليك حسبما ذكر (راديو براغ) ، أن إقامة مثل ذلك المعسكر لطالبى اللجوء لن يكون سوى محورا للتوترات والأحداث الأخرى المسببة للمتاعب.
>من جانبه ، قال زاوراليك " يُعد التحدى الحقيقى فى هذه المرحلة هو إعادة بعض الأمن والاستقرار لليبيا، أحد الطرق الرئيسية لوصول اللاجئين إلى أوروبا".

يذكر أن فكرة إقامة معسكرات أوروبية للاجئين فى شمال إفريقيا تحظى بتأييد ودعم من رئيس الوزراء التشيكى بوهيسلاف سوبوتكا ووزير المالية أندريه بابيس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365