الجيش الليبى يحرز تقدما فى قتاله ضد داعش وتنظيمات أخرى فى بنغازى

أكد مصدر عسكرى رفيع المستوى تقدم قوات الجيش الليبى بمحور الصابرى فى مدينة بنغازى شرق البلاد اليوم الخميس، بعد مواجهات عنيفة وقصف جوى مكثف لسلاح الجو.

وقال المصدر، الذى لم يتم تسميته ، لـ"بوابة الوسط" الاخبارية الليبية ، إن مقاتلات حربية شنت غارات جوية واستهدفت مواقع تستخدم كمخازن للذخائر والأسلحة خلف مستشفى الجمهورية، وتجمعات تنظيم "داعش"، ومواقع تنظيم أنصار الشريعة وما يعرف بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي" بمحور الساحل.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا كبيرًا على الأرض وسيطرت على مواقع استراتيجية، وتمركزت فى مواقع متقدمة دون تحديدها وتحفظ على نشرها حفاظًا على سلامة عناصر الجيش والمؤسسة الأمنية والوحدات المساندة لهم من شباب المناطق من الاستهداف.

وتابع إن سلاح الجو يقوم بطلعات استطلاعية قبالة السواحل لمنع أى دعم يصل إلى المسلحين بمحورى الصابرى ووسط البلاد "سوق الحوت"، وأكد أن أى تحرك سيجرى قبالة سواحل بنغازى سيكون هدفًا مشروعًا لسلاح الجو.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.

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