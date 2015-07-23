أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يحرز تقدما فى قتاله ضد داعش وتنظيمات أخرى فى بنغازى

Google+ Print
الجيش الليبى يحرز تقدما فى قتاله ضد داعش وتنظيمات أخرى فى بنغازى الجيش الليبى يحرز تقدما فى قتاله ضد داعش وتنظيمات أخرى فى بنغازى
أكد مصدر عسكرى رفيع المستوى تقدم قوات الجيش الليبى بمحور الصابرى فى مدينة بنغازى شرق البلاد اليوم الخميس، بعد مواجهات عنيفة وقصف جوى مكثف لسلاح الجو.

وقال المصدر، الذى لم يتم تسميته ، لـ"بوابة الوسط" الاخبارية الليبية ، إن مقاتلات حربية شنت غارات جوية واستهدفت مواقع تستخدم كمخازن للذخائر والأسلحة خلف مستشفى الجمهورية، وتجمعات تنظيم "داعش"، ومواقع تنظيم أنصار الشريعة وما يعرف بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي" بمحور الساحل.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا كبيرًا على الأرض وسيطرت على مواقع استراتيجية، وتمركزت فى مواقع متقدمة دون تحديدها وتحفظ على نشرها حفاظًا على سلامة عناصر الجيش والمؤسسة الأمنية والوحدات المساندة لهم من شباب المناطق من الاستهداف.

وتابع إن سلاح الجو يقوم بطلعات استطلاعية قبالة السواحل لمنع أى دعم يصل إلى المسلحين بمحورى الصابرى ووسط البلاد "سوق الحوت"، وأكد أن أى تحرك سيجرى قبالة سواحل بنغازى سيكون هدفًا مشروعًا لسلاح الجو.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضي.

وتتخذ المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"