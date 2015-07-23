عباس يرحب بالأفكار الأوروبية لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل

رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء اليوم الخميس بالأفكار الأوروبية بشأن تشكيل إطار دولى يرعى استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال عباس لدى افتتاحه دورة اجتماعات للمجلس الاستشارى لحركة فتح التى يترأسها فى مدينة رام الله "إن القيادة الفلسطينية ترحب بالجهود الفرنسية والاوروبية لإحياء العملية التفاوضية، والأفكار التى طرحها الجانب الفرنسى تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات".

وأضاف أن "الجانب الفلسطينى منفتح على كل الافكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، وان الجانب الاسرائيلى إذا اراد انجاح هذه الجهود فعليه وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماته فى الاتفاقيات الموقعة بيننا".

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطينى الداخلي، قال عباس "نحن مصممون على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال تنفيذ الاتفاقيات التى تمت سواء فى القاهرة او الدوحة، والتى تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط تحضر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر".

لكن عباس انتقد حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام، متهما إياها برفض تنفيذ تفاهمات المصالحة المتفق عليه وعدم تمكين حكومة الوفاق التى تشكلت قبل عام بموجبها من بسط سيطرتها فى قطاع غزة.

وحذر عباس من "مفاوضات تجريها حماس مع إسرائيل حول الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة تهدف بالأساس الى فصل القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية وسلخه عن باقى الوطن".

وتابع قائلا "إن هذا المشروع سنفشله كما أفشلنا كل المشاريع التآمرية السابقة، وذلك بفضل وعى شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية لإقامة دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

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