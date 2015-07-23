محافظ بورسعيد يعلن تشكيل لجنة إدارية لتسيير الأعمال بالنادي المصري

أعلن محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين, تشكيل لجنة إدارية لتسيير الأعمال بالنادي المصري لحين دعوة الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس جديد, وذلك برئاسة سمير حلبية والدكتور علاء حامد رئيس جامعة بورسعيد نائبا للرئيس, وعلى الطرابيلي أمينا للصندوق, ومحمد أبو طالب ومحمد قابيل ومحمد طه وحسن غالي أعضاء.

ومن المقرر أن يرفع محافظ بورسعيد مذكرة بالتشكيل المذكور لاعتماده من جانب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز أوائل الأسبوع المقبل.

وكان محافظ بورسعيد قد اجتمع بالرئيس الجديد للنادي المصري بمكتبه, ظهر اليوم الخميس, وذلك بحضور الدكتور على أبو سمره مدير عام الشباب والرياضة, حيث جرى الاتفاق على إعادة تفعيل حسابات النادي الموقوفة بالبنوك فور اعتماد وزير الشباب والرياضة لتشكيل اللجنة, على أن تباشر اللجنة مهمتها على الفور فيما يتعلق بالاستعداد للموسم الجديد, وما يحتاجه من لاعبين جدد وجهاز فني جديد.

أ ش أ