بالصور.. تشغيل بوابة الدخول بمطار الغردقة الجديد

أعلن مدير مطار الغردقة الدولي اللواء صادق الشوري، اليوم الخميس، أنه تم تشغيل بوابة الدخول رقم واحد أمام حركة السفر بمطار الغردقة الجديد، وبذلك تكون جميع بوابات المطار تعمل بكامل طاقتها بهدف تقليل الوقت والعمل على راحة الركاب والأفواج السياحية.

وأضاف مدير المطار أن تشغيل جميع البوابات يساهم بشكل كبير في منع التكدس في إجراءات التفتيش وتعمل على راحة المسافرين، لتسهيل الدخول والخروج.

جدير بالذكر أن بوابة المطار الجديد كانت تعمل في اتجاه واحد للخروج من المطار فقط، وتم تفعيل الدخول اليوم إلى المطار من البوابة الجديدة.