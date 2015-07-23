أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. تشغيل بوابة الدخول بمطار الغردقة الجديد

Google+ Print
بالصور.. تشغيل بوابة الدخول بمطار الغردقة الجديد بالصور.. تشغيل بوابة الدخول بمطار الغردقة الجديد

تشغيل بوابة الدخول بمطار الغردقة الجديد

أعلن مدير مطار الغردقة الدولي اللواء صادق الشوري، اليوم الخميس، أنه تم تشغيل بوابة الدخول رقم واحد أمام حركة السفر بمطار الغردقة الجديد، وبذلك تكون جميع بوابات المطار تعمل بكامل طاقتها بهدف تقليل الوقت والعمل على راحة الركاب والأفواج السياحية.

وأضاف مدير المطار أن تشغيل جميع البوابات يساهم بشكل كبير في منع التكدس في إجراءات التفتيش وتعمل على راحة المسافرين، لتسهيل الدخول والخروج.

جدير بالذكر أن بوابة المطار الجديد كانت تعمل في اتجاه واحد للخروج من المطار فقط، وتم تفعيل الدخول اليوم إلى المطار من البوابة الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا