لو مصابة بتكيس المبايض اعرفى أهم أضراره

أرسلت قارئة تسأل عن أسباب تكيس المبايض، وأضراره؟.. وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن الإصابة بتكيس المبايض يتسبب فى التعرض لاضطراب عملية الإباضة الطبيعية بسبب خلل هرمونى فى الجسم وبعض الأعراض مثل اضطرابات الدورة الشهرية أو ازدياد وزن الجسم، وظهور الشعر الخشن فى مناطق مختلفة من جسم المرأة، وهناك بعض الحالات التى لا يوجد لها أى أعراض ويتم التعرف على المرض من خلال الكشف.

ويقدم استشارى النساء والتوليد بعض الأضرار التى قد تتعرض لها السيدة فى حالة إهمالها علاج مرض تكيسات المبايض، ومنها:

>1- تتسبب فى حدوث خلل فى إفراز هرمون "lh" الذى يساعد فى تنظيم الدورة الشهرية، وإنتاج بويضة جيدة.

>2- قد يحدث ارتفاع فى مستوى هرمون الأنسولين فى الجسم، رغم أن مستوى السكر فى الدم طبيعى.

>3- ارتفاع مستوى الهرمون الذكرى Testosterone وهرمون اللبن، وحدوث إضرابات فى هرمون الغدة الدريقة، مما يتسبب فى إعاقة حدوث حمل.