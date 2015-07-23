النساء كبار السن أكثر عرضة من الرجال للإصابة بخلل الدماغ بعد التخدير

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الأكبر سنا أكثر عرضة من الرجال للإصابة بخلل فى وظائف المخ بعد التخدير العام قبل الخضوع لإجراء عملية جراحية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات مئات من كبار السن فى الولايات المتحدة، ووجدوا انخفاض سريع فى الوظائف العقلية وحجم المخ لكل من النساء والرجال الذين خضعوا للتخدير الكلى قبل إجراء جراحة مقارنة مع أولئك الذين لم يخضعوا لجراحة ما.

ولكن الانخفاض فى الوظائف العقلية على المدى الطويل كان أكبر بكثير فى النساء أكثر من الرجال، وفقاً للدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن النساء اللائى خضعن لجراحات متعددة بعد التخدير العام، انخفضت لديهن وظائف المخ بصورة كبيرة جداً.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتور كاتى شينينج من ولاية أوريجون للصحة والعلوم، أن هذه هى واحدة من أولى الدراسات التى تشير إلى أن النساء من كبار السن أكثر عرضة لخطر أعلى للاختلال الوظيفى فى المخ بعد العملية الجراحية أكثر من الرجال.

>وأضافت شينينج أن الأبحاث تشير بشكل واضح إلى وجود علاقة بين الجراحة والتخدير العام والتدهور الإدراكى لدى البالغين الأكبر سناً.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health day News".