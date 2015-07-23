صرف ألف و699 جرعة “سوفالدي” و”أوليسيو” لمرضى الكبد بالقليوبية

أعلن مدير مركز أمراض الكبد بمستشفى حميات بنها الدكتور جمال ماجد, اليوم الخميس, أن عدد المستحقين لصرف عقار “سوفالدي” و”أليسيو” الخاصين

> بعلاج فيروس “سي” مجانا وصلوا إلى 5600 مريض من إجمالي عدد المتقدمين الذي تخطى 12 ألفا.

وأضاف مدير المركز – في بيان صحفي اليوم – أنه قد تم صرف 1084 جرعة من عقار “سوفالدي” بالإضافة إلى 615 جرعة من عقار “أوليسيو” سواء للنقدي أو على نفقة الدولة , لافتا إلى أن القرارات تأتي تباعا من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالقاهرة وهي المتحكم الرئيسي في صرف الجرعات.

وأكد ماجد أن المركز يشهد زحاما غير مسبوق من المواطنين للحصول على الدواء خاصة بعد أن أثبتت التحاليل الخاصة بالمرضى الذين انتهوا تماما من تناول كافة الجرعات تحقيق نسبة شفاء عالية.