الخارجية: الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في السودان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن السلطات السودانية قد أفرجت اليوم ٢٣ يوليو عن مائة من الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم في وقت سابق بتهمة الدخول الي المياة الاقليمية السودانية.

وتتولى السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان إنهاء الاجراءات الخاصة بتسفير الصيادين من السودان تمهيدًا لعودتهم إلي أرض الوطن على متن المراكب الثلاث الذين كانوا يستقلونها.

ووجه المتحدث الشكر والتقدير باسم مصر للقيادة والحكومة والخارجية في السودان والسفارة السودانية بالقاهرة على تعاونهم لإنهاء مشكلة الصيادين المصريين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن، معربًا عن التقدير للقضاء السوداني والاحترام والثقة في إجراءات التقاضي في السودان، مشيرًا إلي أن هذه اللفتة الكريمة إنما تعكس روابط ووشائج الإخوة وعمق العلاقات التي تربط بين بلديي وشعبي وادي النيل الشقيقين.

وأشار، إلى أن الوزير سامح شكري كان يتابع مشكلة الصيادين أولًا بأول ووجه السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان بمتابعة اوضاع الصيادين لحظة بلحظة منذ احتجازهم، وتقديم كافة أشكال الرعاية الانسانية والقضائية لهم والاطمئان على أوضاعهم المعيشية فضلًا عن التنسيق المستمر والدائم مع السلطات السودانية في الخرطوم و بورسودان والسفارة السودانية في القاهرة حتي جرى الإفراج عنهم.