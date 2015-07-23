ننشر أسماء شهداء ومصابي حادث انفجار مدرعة عسكرية برفح

استشهد 4 جنود وضابط بالقوات المسلحة وأصيب 7 آخرين نتيجة انفجار مدرعة عسكرية بالقرب من كمين المهدية جنوب رفح.

والشهداء الخمس هم: المقدم مصطفى الوتيدي، 35 سنة، ومجند جمال عبد الحميد زيدان، 21 سنة، وأحمد السيد طنطاوي 21 سنة، المجند حمادة عبد الباسط محمد 21 سنة، المجند حسين حافظ سعيد، 21 سنة.

أما المصابون فهم: ملازم أول بدر محمد بدر، 23 سنة، كسر مضاعف في القدم اليمنى، ملازم أول محمود إسلام 25 سنة، أصيب بصدمة عصبية، ملازم أول محمد رفعت محمد، 24 سنة، أصيب بكدمة في الكتف الأيمن، مجند أحمد محمد حامد، 23 سنة، أصيب بكسر مضاعف في القدم اليسرى، المجند محمد عامر يوسف، 24 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالرأس والجسد، مجند محمد سيد عبد القادر، 23 سنة، أصيب بكسر بالقدم اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.