حمدين صباحي يتغيب عن زيارة ضريح «عبدالناصر» للعام الثاني علي التوالي

تغيب مؤسس التيار الشعبي المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أبرز القيادات الناصرية، عن زيارة ضريح الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى ثورة يوليو الـ 63، للعام الثاني على التوالي.

وأرجعت مصادر لوكالة «أونا» تغيب «صباحي» بسبب سفره أمس إلي مسقط رأسه بكفر الشيخ، وذلك بعد قرار اتخذه صباحي بعدم الذهاب «عبد الناصر» بعد المشادات التي شهدها الضريح قبل عامين بين الناصريين ومؤيدي صباحي من جانب ومؤيدي السيسي من جانب آخر ووصلت للاشتباك بالأيدي، فيما أرجع البعض الأخر إلى خلاف بين صباحي وعبد الحكيم عبد الناصر في عدد من وجهات النظر.