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الأزهر الشريف ينعى ضحايا "الوراق" ويطالب بآلية لمنع تكرار الحوادث النيلية

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الأزهر الشريف ينعى ضحايا "الوراق" ويطالب بآلية لمنع تكرار الحوادث النيلية الأزهر الشريف ينعى ضحايا "الوراق" ويطالب بآلية لمنع تكرار الحوادث النيلية
نعى الأزهر الشريف ضحايا حادث مركب الوراق النهرى الذى اصطدم بقارب لنقل السلع والبضائع "صندل" فى مياه النيل بشمال القاهرة مساء الأربعاء، وتسبب فى مصرع 16 شخصا وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة.

وطالب الأزهر الشريف المسئولين بسرعة وضع استراتيجية عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المتسببين فيها، وإعلان نتيجة التحقيقات للرأى العام.

والأزهر الشريف، إذ يعرب عن خالص تعازيه لأهالى وأسر الضحايا؛ فإنه يسال المولى - عز وجل - أن يتغمد المُتوفَّيْنَ برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل سوء.

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