حوار في الجول – الطفل الزمالكاوي الذي بكى يحكي عن ' فيروس الانتماء ' .. وكيف سيغيظ الأهلاوية؟

"لم أتمالك نفسي وأنا أشاهد الزمالك الذي أشجعه منذ عامي الرابع يخسر بهذه الطريقة.. وجدت نفسي أبكي دون سيطرة" هكذا بدأ الطفل زياد ممدوح الطفل الذي ظهر بقميص الزمالك يبكي بعد مباراة الأهلي التي خسرها فريقه 2-0.

بات زياد ممدوح – 13 عاما – واحدا من أشهر الصور التي تداولها المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى بعد خسارة الزمالك بهدفين نظيفين في الدربي .. ولهذا يحاوره FilGoal.com.

جمهور الأهلي استخدم الصورة لمعايرة الزمالكاوية الذين ردوا بالفخر بانتماء هذا الطفل لفريق الزمالك رغم أنه لم يشاهد الزمالك قط يتوج بالدوري.

ويحكي زياد الذي يدرس في الصف الثاني الإعدادي لـFilGoal.com عن أسباب بكائه بعد مباراة الأهلي.. الشغف والانتماء بالتأكيد سببا في ذلك..

والتالي يحكيه زياد ممدوح لـFilGoal.com على لسانه:

فيروس الزمالك

"بدأت أشجع الزمالك وأنا عندي أربع سنوات.. لم يجبرني أحد على تشجيعه رغم أن والدي وأخي الكبير من مشجعيه لكنهم تركوني لرغبتي وكنت أحتار ما بين أصدقائي في المدرسة الذين يفرحون بالبطولات.. وجمهور الزمالك الذي لا يفرح كثيرا".

"بمرور السنوات وبدون بطولات.. وجدت جمهور الزمالك يملأ المدرجات رغم عدم تحقيق الفوز ومن هنا بدأت أنتقل من مرحلة المتابع إلى الزمالكاوي المتعصب".

"فكرت لأوقات أن أشجع الأهلي لكن حب الزمالك مثل الفيروس .. لا يمكن النجاة منه".

سبب بكائه

"بعد الهدف الأول للأهلي بدأت أبكي.. والجميع من حولي يطمئنونني لكن لم أقدر بسبب أن الزمالك كله كان سيء.. لم نلعب بالشكل الذي كنا عليه طوال الموسم ولهذا كنت مُحبط".

"وبعد الهدف الثاني انهرت تماما.. وعندما عدت إلى البيت نمت وأنا حزين للغاية، ثم استيقظت فوجدت صوري تملأ فيسبوك والجميع يتحدث عني.. منهم من يسخر ومنهم من يقف بجانبي من جمهور الزمالك".

"أشكر كل زمالكاوي ساندني ورد على من سخر مني.. رغم أنني وجدت كثير من الاستهزاء لكن لم أرد وكنت سعيدا بدفاع الزمالكاوية عني".

هل تأثرت فرحة الدوري؟

"الدوري له فرحة خاصة لم أتذوقها قط.. وحتى وإن خسرنا الدوري سأظل زمالكاوي فحبي له ليس مرتبطا بتحقيق بطولة".

"الخسارة من الأهلي سيئة لأني كنت أريد أن نفوز عليهم.. لكن الأهم هو التتويج بالدوري إن شاء الله في مباراة الجيش".

"وبالنسبة لرمضان صبحي أراد أن يستعرض على لاعبي الزمالك فعاقبه حازم إمام بأفضل حركة في التاريخ.. أنا سعيد بما فعله حازم إمام. لم يتسبب في إصابة له لكن رد الإهانة بـ شلوت".

هل تواصل معك مسؤولو الزمالك؟

"تحدث معي بالفعل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك ودعاني لحضور المباراة في استاد بتروسبورت يوم الأربعاء.. وأيضا حازم إمام الكبير قال لي عندما تمسك درع الدوري بيدك سترد اعتبارك".

"أود توضيح شيء أن البعض يقول إن مرتضى منصور (رئيس الزمالك) سيجعلني عضوا في النادي.. أنا أساسا لدي عضوية في الزمالك حتى أنني كنت أشاهد المباراة داخل النادي".

الاحتفال بالدوري

"أتمنى أن يحتفل كل جمهور الزمالك بالدوري وتحدث مصالحة بين أولتراس وايت نايتس مع مجلس الإدارة".

"وعندما أمسك الدرع سأقوم بغيظ الأهلاوية بوضع يد على أخرى وأخرج لساني".

لاعب تعشقه

"أحب شيكابالا جدا وأتمنى عودته للزمالك .. وحاليا لاعبي المفضل هو باسم مرسي لكن أفضل لاعب في الموسم الحالي هو أيمن حفني على مستوى مصر كلها.. والموسم المقبل سيكون مصطفى فتحي".

"أشجع ريال مدريد خارجيا وأعشق كريستيانو رونالدو.. وأتمنى أن ينضم محمد صلاح يوما ما إلى الزمالك".

كلمة أخيرة للاعبي الزمالك

"حاولوا تحقيق لقب الدوري الموسم المقبل أيضا".