مثل الأهلي.. إنبي يشترط على الزمالك الحصول على نسبة من إعادة بيع كهربا

طلب مجلس إدارة نادي إنبي من نظيره في الزمالك الحصول على 15 % من نسبة إعادة بيع محمود عبد المنعم "كهربا" لأي فريق مستقبلا.

وكان إنبي قد أرسل موافقته في وقت سابق للزمالك على بيع كهربا، ولم يتبق سوى الاتفاق بين كهربا والنادي الأبيض على تفاصيل الصفقة المادية.

واشترط إنبي على الزمالك أن يحصل على 15 % من نسبة إعادة بيع كهربا مستقبلا، وذلك مثلما تم وضع ذلك البند في تعاقد الفريق البترولي مع الأهلي أثناء بيع صالح جمعة.

وانتقل صالح جمعة للأهلي قادما من إنبي مقابل 7 مليون جنيه لمدة خمس سنوات.

ومازال مجلس إدارة الزمالك يدرس طلب نادي إنبي ولم يحدد موقفه من الموافقة أو الرفض على ذلك الشرط حتى الآن.