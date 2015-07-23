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يديعوت: إسرائيل سلمت الأردن 16 مروحية لمراقبة الحدود مع سوريا والعراق

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يديعوت: إسرائيل سلمت الأردن 16 مروحية لمراقبة الحدود مع سوريا والعراق يديعوت: إسرائيل سلمت الأردن 16 مروحية لمراقبة الحدود مع سوريا والعراق
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسئولين أمريكيين أعلنوا أن إسرائيل زودت سلاح الجو الأردنى بـ16 مروحية قتالية من نوع "كوبرى" بغرض تأمين الحدود مع العراق وسوريا.

وأضافت الصحيفة أن خبراء أمريكيين قاموا بعمل الصيانات اللازمة للطائرات الأمريكية الصنع قبل تسليمها إلى الأردن بدون مقابل مادى، لحماية حدودها من تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الجو الأردنى يمتلك 25 طائرة من نوع "كوبرى"، وأن واشنطن وافقت على نقل المروحيات إلى المملكة الأردنية الهاشمية لكونها دولة تشارك فى التحالف الدولى ضد داعش.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلى استبدل مروحيات "الكوبرى" بالاباتشى الأكثر تطورا منذ 5 سنوات.


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