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ترقية مدير شرطة النجدة ببني سويف إلى درجة «لواء» وتعينه مساعدًا لمدير الأمن

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ترقية مدير شرطة النجدة ببني سويف إلى درجة «لواء» وتعينه مساعدًا لمدير الأمن ترقية مدير شرطة النجدة ببني سويف إلى درجة «لواء» وتعينه مساعدًا لمدير الأمن

وزير الداخلية – اللواء مجدي عبد الغفار

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، حركة تنقلات وترقيات بجهاز الشرطة علي مستوي الجمهورية، تضمنت تعين نائب مدير أمن بني سويف اللواء رضا عبدالمجيد محمد طبلية، مساعدًا للوزير ومديرًا للأمن بالمحافظة.

كما جرى ترقية مدير إدارة شرطة النجدة ببني سويف العميد سامي توفيق، لرتبة لواء، وتعينة مساعدًا لمدير أمن بني سويف.  يشار إلى أن اللواء رضا طبلية من أقدم الضباط خدمًة في  محافظة بني سويف وعلى دراية تامة بالعملية الأمنية داخل المحافظة، أيضًا اللواء سامي توفيق من أبناء مركز إهناسيا ببني سويف ووشغل العديد من المناصب داخل المحافظة وصولًا لمساعد مدير الأمن.

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