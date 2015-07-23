الحكومة التركية تشيد جدارا على الحدود السورية على الطريقة الإسرائيلية

نشرت وكالة "جيهان" التركية خريطة توضيحية للجدار، الذى تنوى تركيا بناءه على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين.

ويتمثل الجدار التركى فى وضع أسلاك شائكة على الحدود ووضع كاميرات مراقبة، وهو أشبه بالجدار الذى قامت إسرائيل ببنائه على الحدود مع مصر عام 2010 ، وانتهت من بنائه فى عام 2012 لمنع تسلل الأفارقة.

وكان نائب رئيس الوزراء التركى، والمتحدث باسم الحكومة، بولنت أرينتش، قد شدد على أهمية الحيلولة دون عبور الإرهابيين الحدود التركية لدرء تهديدات تنظيم داعش الإرهابى.

وقال أرينتش فى تصريحات صحفية: إنه تم اتخاذ قرار بتأسيس نظام أمنى على الحدود مع سوريا، وهذا النظام يجب أن يحول دون عبور الإرهابيين، كما ينبغى تسهيل إدخال المعونات الإنسانية، ومنع دخول المقاتلين.