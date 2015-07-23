حبس "عاطل" لاتهامه بترويج الهيروين مستخدما دراجة بخارية بمدينة الخصوص

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أسامة ندا، رئيس مباحث قسم الخصوص، مفاده قيام "حسن.ع"، 28 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى عدد (2) قضية سرقة بالإكراه آخرهما القضية رقم 19805 جنايات مركز الخانكة لسنة 2014 م سرقة بالإكراه والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9735 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 سرقة بالإكراه، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وكذا أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامى، وتردده على دائرة القسم لممارسة نشاطه الإجرامى.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض عليه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرامًا ومبلغ مالى 320 جنيهًا وهاتف محمول أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها وأقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.