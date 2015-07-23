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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الخارجة - أسيوط"

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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الخارجة - أسيوط" إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الخارجة - أسيوط"
أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى، الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 90 على طريق الخارجة - أسيوط، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضرًا بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا، يفيد بانقلاب السيارة رقم "2576 أجرة أسيوط" ميكروباص، بالكيلو 90 بطريق الخارجة - أسيوط، أسفر عن إصابة كل من عبد المنعم عبد العليم محمد 24 سنة، ومصطفى فرغلى أحمد 31 سنة، بجروح متفرقة، ونقلهما إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضرًا بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة.

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مصر 365