"اليوم السابع" يرصد مراكب الموت أمام "ماسبيرو" قبل إبحارها بالنيل

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، المراكب النيلية الراسية بالنيل أمام "ماسبيرو"، خلال فترة الصباح، قبل إبحارها بحفلات التنزه، إذ تشهد خلال إبحارها مخالفات بالجملة، من حفلات شبابية ورقص، وتحميل أعداد زيادة عن حمولتها، فى غياب شرطة المسطحات ومفتشى النقل النهرى.

هذه المراكب مثلها مثل المركب النيلى الذى غرق بالوراق بعد اصطدامه بصندل بضائع مساء أمس الأربعاء، واكشف المسئولون بعد وقوع الحادث أنه ليس له أى تراخيص بالإبحار ولا أى اوراق قانونية تسمح له بالإبحار من الأساس.

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