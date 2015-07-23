«قومي الطفولة» يدين واقعة خطوبة طفلين.. ويقدم بلاغا لوزارة الداخلية

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دهشته واستيائه مما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لصورة الطفلة (سلمى 5 سنوات)

> بفستان خطوبة و(الطفل يوسف 8 سنوات) مرتديا بدلة كاملة فيما عرض أنه حفل خطوبة وذلك انطلاقا من اهتمام المجلس لحماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له.

> وقد اعترف والد الطفل وشقيقه بهذه الواقعة معللين ذلك بأنها تقليد متبع بأن الطفلة منذ ولادتها يتم خطبتها لابن عمها أو ابن خالها أو خالتها وأنه سيتم الزواج بعد

> التخرج .

وأكدت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف – في بيان أصدره المجلس اليوم – أن المجلس أدان هذه الواقعة التي قيدت لدى خط نجدة الطفل 16000 برقم 111450 وقد تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة جنوب سيناء بالتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

> وأضافت أنه سيتم تقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءاته في هذا الشأن وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الشأن لحين بلوغ الطفلين السن القانونية وبلوغهما لما يكفي للوعي بما يسمح للحديث في هذه الأمور.

> وشددت على أن المجلس سيطالب أجهزة الدولة بالتصدي لمثل هذه الوقائع التي باتت متكررة ويتعين اتخاذ إجراءات رادعة بشأنها بما يتفق وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته