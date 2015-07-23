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لمرض الكلى: ارتفاع الضغط والسمنة يعجلان من تلف كليتك المزروعة

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لمرض الكلى: ارتفاع الضغط والسمنة يعجلان من تلف كليتك المزروعة لمرض الكلى: ارتفاع الضغط والسمنة يعجلان من تلف كليتك المزروعة
يضطر بعض مرضى الفشل الكلوى الذين خضعوا لأجراء جراحة زراعة كلى لأجرائها مرة أخرى، نظرا لممارسة بعض العادات والأسباب التى تزيد من فرص تلف أو ضعف الكلى المزروعة وعجزها لقيام بمهامها.

وحول ذلك يقول الدكتور محمد مصطفى مرسى مدرس، مساعد جراحة المسالك البولية والكلى بمعهد تيودوربلهارس، إن كثيرا من مرضى الفشل الكلوى، والذين أجريت لهم عملية زراعة كلى لديهم اعتقادا بأن الكلى المزروعة تستمر فى القيام بوظائفها مدى الحياة وهذا غير صحيح، نظرا لأن الكلى المزروعة تتعرض للضعف وعدم القدرة على القيام بوظائفها بسبب العديد من العوامل.

ويستكمل د.محمد قائلا: هناك بعض العوامل المرضية التى تساهم فى فشل الكلى المزروعة خلال فترة أقل وأهمها:

1) ارتفاع ضغط الدم
>ارتفاع ضغط الدم والذى يؤثر بشكل مباشر على الشرايين الداخلية للكلى المزروعة، مما يعجل بحدوث قصور بوظائفها، ومن أسبابه زيادة نسبة الأملاح بالطعام والتدخين والدهون والكولسترول والتعرض للإجهاد العصبى والذهنى وعدم انتظام فترات النوم.
>2) السمنة المفرطة
>السمنة المفرطة نظرا لأن الوزن الزائد يمثل حمل زائد على الدورة الدموية، وبالتالى يؤثر على الكلى المزوعة.
>3)عدم الاتنظام فى تناول أدوية تثبيط المناعة ومثبطات الكلى المزروعة.
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مصر 365