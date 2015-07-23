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تناول الماء والكرفس والتفاح قبل الوجبات يساعدك على خسارة الوزن

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تناول الماء والكرفس والتفاح قبل الوجبات يساعدك على خسارة الوزن تناول الماء والكرفس والتفاح قبل الوجبات يساعدك على خسارة الوزن
تختلف وسائل خسارة الوزن المتبعة من قبل البعض، فهناك من يفضل الاعتماد على الأنظمة الغذائية، ومن يعتمد على ممارسة الرياضة، والبعض قد يفضل الاستعانة بالعلاجات الدوائية المنحفة.

وسائل غذائية لتقليل شهيتك


> يؤكد الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية، أن طريقة تناول وتنظيم الطعام من أهم الوسائل الفعالة فى خسارة الوزن، كما أن تناول أنواع معينة من الطعام وخاصة قبل الوجبات الغذائية، قد يساعد فى ثبط الشهية ومنح شعورا كبيرا بالشبع، وهو ما يساعد على خسارة الوزن من خلال تناول كميات أقل من الطعام.

تناول كوبين من الماء وثمرة تفاح قبل الطعام يساعدك فى خسارة وزنك


>يوضح خالد يوسف أن تناول كوبين من الماء قبل الوجبات الغذائية الرئيسية، يمنح شعورا مضاعفا بالشبع، وهو ما يساعد على خفض الشهية بصورة كبيرة، كما أن تناول ورقات الكرفس وثمرة واحدة من التفاح، يساعد على امتلاء المعدة نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من الألياف، والتى تساعد على امتلاء المعدة بصورة كبيرة، وهو ما يساعد على خفض الرغبة فى تناول المزيد من الطعام.

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