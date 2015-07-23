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للمرة الأولى.. موانئ العالم تطلق أبواق السفن أحتفالًا بـ «قناة السويس الجديدة» يوم الافتتاح

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للمرة الأولى.. موانئ العالم تطلق أبواق السفن أحتفالًا بـ «قناة السويس الجديدة» يوم الافتتاح للمرة الأولى.. موانئ العالم تطلق أبواق السفن أحتفالًا بـ «قناة السويس الجديدة» يوم الافتتاح

 

الرئيس والفريق مميش – قناة السويس

أعلنت هيئة «قناة السويس» عن أنه سيتم إطلاق أبواق السفن في مختلف الموانئ في جميع أنحاء العالم تحية لهذا الانجاز غير المسبوق.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ البحرية التي يتم فيها مزامنة إطلاق الأبواق حول العالم حيث يعتبر إطلاق الأبواق للسفن أمرًا إعتياديًا للمناورة أو تخطي السفن ولكن العالم إتفق على أن يكرم نظرا  لعظمة المشروع وإجلالًا للجهود الخارقة في حفر القناة في زمن قياسي.

تشمل مظاهر بث الإحتفالات مباشرًة من «القناة» لإتاحة الفرصة للجماهير المشاركة في الفعاليات بجميع الميادين العامة مع العروض الشعبية الخاصة لكل من المحافظات.

وصرح مصدر مسؤول في اللجنة الفنية لحفل إفتتاح قناة السويس الجديدة قائلًا: “يجري العمل حاليًا على إستكمال تجهيزات المنصات على الضفة الشرقية من القناة لإستقبال الوفود الرسمية من أكثر من 50 دولة أكدت حضورها لحفل الإفتتاح الذي ينتظره أكثر من 92 مليون مصري اجتمعوا على هدف واحد ألا وهو إعلاء مصلحة الوطن والعمل على مشروع قومي يهدف إلى ضخ الإستثمارات وتشغيل القوى العاملة”.

وإستعدادا لإستقبال الضيوف تضافرت الجهود لتجهيز وتجميل مدينة الإسماعيلية ووضع العلامات الإعلانية لحفل قناة السويس وإستكمال أعمال رصف الطرق وزرع الأشجار.

يأتي الإعلان عن بعض الفعاليات لحفل الإفتتاح في أعقاب إطلاق حملة “رساله شكر” على موقع اليكتروني حيث يمكن للجمهور من إرسال رسالة شكر لكل من عمل وساعد في إنجاز المشروع على هذا المجهود.

فقد تضافر أكثر من 43 ألف شخص من أجل تحويل القناة الجديدة من رؤية إلى حقيقة واقعة.

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