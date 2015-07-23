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قصف صاروخى على مطار عدن خلال تسليم طائرة شحن سعودية مساعدات

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قصف صاروخى على مطار عدن خلال تسليم طائرة شحن سعودية مساعدات قصف صاروخى على مطار عدن خلال تسليم طائرة شحن سعودية مساعدات
تعرض مطار عدن الدولى فى جنوب اليمن الخميس لقصف صاروخى خلال تسليم طائرة سعودية مساعدات انسانية وذلك غداة اعادة فتحه بصورة رمزية بعد اربعة اشهر من الحرب، وفق مراسل وكالة "فرانس برس" .

واستهدفت صواريخ كاتيوشا المطار اثناء انزال طائرة شحن سعودية 20 طنا من المساعدات الانسانية هى الشحنة الثانية خلال يومين، وفق مسؤولين يمنيين.

وسقطت ثلاثة صواريخ قرب المدرج اثناء وجود الطائرة على مدرج الهبوط. وسقطت سبعة اخرى بعد اقلاعها وفق عبد الله قائد المسؤول الامنى فى المطار الذى اتهم المتمردين الحوثيين وحلفاءهم العسكريين الموالين للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بشن الهجوم.

وقال المسئول الامنى ان "صواريخ الكاتيوشا اطلقها الحوثيون وميليشيات على عبد الله صالح من مواقعهم فى ضاحية عدن الشمالية".

وسقطت معظم الصواريخ داخل منطقة المطار لكنها لم تحدث اضرارا فى المدرج. وسقط صاروخان على طريق مجاور، وفق مسؤولين وسكان.

وسرعان ما اقامت القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى حواجز على الطرق المؤدية للمطار فى حين شنت قوات التحالف الذى يضم دولا عربية بقيادة غارات على مواقع المتمردين الحوثيين فى شمال عدن، وفق شهود ومصادر عسكرية.

واصيب برج المراقبة وصالة مطار عدن باضرار كبيرة خلال الحرب لكن المدرج لا يزال فى حالة جيدة. واعيد فتح مطار عدن رمزيا الاربعاء واستقبل طائرة عسكرية سعودية حملت مساعدات انسانية.

وتمكن مقاتلو "المقاومة الشعبية" التى تضم الفصائل الموالية لحكومة الرئيس اليمنى المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، الاسبوع الماضى من السيطرة على مطار وميناء عدن وعلى اجزاء من المدينة الجنوبية بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وكان المطار من اول القطاعات التى استعادتها القوات الموالية لهادى المدعومة من قوات شكلت مؤخرا وجهزها التحالف بقيادة السعودية.

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مصر 365

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