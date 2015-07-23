السكة الحديد: بدء حجز التذاكر بطباعة اسم الراكب ورقمه القومى تجريبيا

أعلن اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، البدء فى تطبيق نظام حجز التذاكر، بموجب تسجيل رقم بطاقة الرقم القومى، واسم الراكب، على ظهر التذكرة بشكل تجريبى فى محطة مصر برمسيس، على أن يتم تعميمه على مستوى الجمهورية فى حالة نجاح التجربة.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن هذا النظام يشمل طباعة رقم بطاقة الرقم القومى، واسم الراكب على "استيكر"، ثم لصقه على ظهر التذكرة التى يحصل عليها الراكب، لافتًا إلى أنه تم البدء فى تطبيق هذا النظام على حجز مقاعد قطار رقم "1902" المتوجه من محطة القاهرة إلى أسوان.

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