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مقتل وإصابة العشرات من داعش فى قصف لطائرات إف 16 غربى بغداد

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مقتل وإصابة العشرات من داعش فى قصف لطائرات إف 16 غربى بغداد مقتل وإصابة العشرات من داعش فى قصف لطائرات إف 16 غربى بغداد
أعلنت مصادر عسكرية عراقية اليوم الخميس ان العشرات من تنظيم داعش قتلوا وأصيبوا فى قصف لطائرات اف 16 استهدف رتلا للتنظيم يضم خمس عجلات عسكرية شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الانبار 118 كم غربى بغداد.

وابلغت المصادر " ان طائرات اف 16 العراقية الجديدة قصفت اليوم رتلا لتنظيم داعش حاول التقدم الى منطقة حصيبة الشرقية شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار يضم خمس عجلات عسكرية ادى الى مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم
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من جهة اخرى ، ذكر شهود عيان ان خمسة مدنيين قتلوا واصيب ثمانية اخرين فى قصف للطيران العراقى استهدف احياء واوضحت " ان طائرات عراقية مقاتلة قصفت احياء سكنية لاستهداف عناصر داعش بشكل عشوائى وسط وشمال وغربى الفلوجة تسبب بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة وجرح 8 آخرين تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج".

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