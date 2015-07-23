اعتقال سويديين اثنين للاشتباه فى ارتكابهما جرائم إرهاب بسوريا

قال سلطات الإدعاء السويدية إن سويديين اثنين اعتقلا اليوم الخميس للاشتباه فى أنهما ارتكبا جرائم إرهابية فيما يتصل بأعمال قتل فى سوريا عام 2013.

وأضافت السلطات أن أمر اعتقال صدر بحق مواطن ثالث، وفى بيان صحفى مقتضب قالت السلطات إن المشتبه بهما المعتقلين مواطنان سويديان يبلغان من العمر 30 و 32 عاما لكنها لم تذكر أسماء أو تحدد جنسهما.

وقالت سلطات الإدعاء فى البيان الصحفى "اعتقل شخصان فى جوتنبرج لأسباب وجيهة للاشتباه فى ارتكاب جرائم إرهابية فيما يتصل بجرائم قتل."

وقالت السلطات إن الاعتقال تم بالتعاون مع الشرطة السويدية. ورفضت الكشف عن مزيد من المعلومات معللة ذلك بأن التحقيق محاط بمستوى مرتفع من السرية.

وقالت سيربا فرانزين المتحدثة باسم الشرطة لوكالة (تي.تي) المحلية للأنباء "التحقيق فى مرحلة حساسة للغاية. سنجرى تحقيقات مكثفة وسيظهر المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن الجريمة خلال الإجراءات، وتمت عمليات اعتقال مشابهة فى السويد فى وقت سابق هذا العام.

وفى مقابلة مع رويترز فى مارس آذار قال قائد الشرطة إن نحو 300 سويدى سافروا من السويد إلى سوريا والعراق للقتال فى صفوف جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية. من بين هؤلاء لقى 35 حتفهم وعاد نحو 80 إلى السويد.

وفى فبراير شباط قضت محكمة بسجن مقاتل سورى معارض سابق خمس سنوات بتهم ارتكاب جرائم جرب تتعلق باعتداء "يشبه التعذيب" فى سوريا جرى تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى .