مقتل 24 متشددا وجنديين فى عملية مشتركة جنوب الصومال

أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية ديفيد اوبونيو، أن 24 متشددًا مسلحًا من جماعة الشباب وجنديين حكوميين قتلوا فى عملية بالقرب من بلدة باردهيرى جنوب الصومال.

وأشارت إذاعة "شابيلي"الصومالية عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس، إلى أن العملية العسكرية أجبرت مئات من المقيمين بالبلدة على الفرار من منازلهم خشية وقوع معركة دامية فى المناطق الآهلة بالسكان فى بلدات منطقة جيدو ومن بينها بلدة باردهيري.

وكانت القوات الصومالية مدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى اميصوم قد استعادت فى وقت سابق السيطرة على بلدة باردهيرى بمنطقة جيدو فى جنوب الصومال من أيدى جماعة الشباب.

ونقل موقع إذاعة "شابيلي" عن شهود عيان قولهم إن قوات التحالف (القوات الصومالية والقوات الإفريقية) استولت على بلدة باردهيرى بعد انسحاب متشددى جماعة الشباب المتطرفة منها أمس.

وتشن القوات الصومالية وقوات حفظ السلام الإفريقية عملية عسكرية جديدة ضد البلدات التى تسيطر عليها جماعة الشباب فى جنوب الصومال منذ عدة أيام.