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مفوض أندرلخت لـ في الجول: الأهلي وافق على احتراف تريزيجيه والخلاف على المقابل فقط

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مفوض أندرلخت لـ في الجول: الأهلي وافق على احتراف تريزيجيه والخلاف على المقابل فقط مفوض أندرلخت لـ في الجول: الأهلي وافق على احتراف تريزيجيه والخلاف على المقابل فقط

أكد يحيى علي المفوض من قبل أندرلخت البلجيكي لإنهاء صفقة ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي أن الأخير وافق على بيع لاعبه إلا أن الاتفاق لم يتم بعد.

وكان أندرلخت قد قدم عرضا بثلاثة ملايين يورو قبل أن يرفعه إلى 3.5 مليون يورو لضم تريزيجيه.

وقال يحيى علي لـFilGoal.com "لم يحدث تطور بعد في انتقال اللاعب، الأهلي وافق على بيع اللاعب لكن المقابل المادي فقط هو من يعرقل إتمام الصفقة".

وأضاف "هذا الخلاف منذ فترة ولم يتفق الناديان بعد على المبلغ المطلوب لانتقال تريزيجيه من الأهلي لأندرلخت".

وأردف "خلال اليومين المقبلين سنعقد جلسة مع محمود طاهر قبل سفره من أجل حسم الأمور".

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