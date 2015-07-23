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خفض سن القبول فى رياض الأطفال بالبحر الأحمر إلى 5 سنوات

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خفض سن القبول فى رياض الأطفال بالبحر الأحمر إلى 5 سنوات خفض سن القبول فى رياض الأطفال بالبحر الأحمر إلى 5 سنوات
أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تعليماته إلى نورا فاضل، مديرة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالنزول بسن القبول برياض الأطفال طبقًا للكثافة.. لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بالمدارس.

من جانبها أكدت نورا فاضل، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تجرى الآن محاولات النزول بسن القبول برياض الأطفال حتى يصل إلى 5 سنوات بناء على تعليمات المحافظ، مؤكدة أنه جارى التنسيق مع الهيئة التعليمية لأبنية ومديرى المدارس التجريبية.

وكان قد تجمع عدد كبير من الأهالى أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مطالبين المحافظ بالنزول بسن القبول فى رياض الأطفال إلى خمس سنوات، بعد أن قبل التعليم فى رياض الأطفال من سن 5 سنوات و8 أشهر، وعند مقابلة المحافظ لهم أمام ديوان عام المحافظة وعدهم بمناقشة الأمر.

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مصر 365