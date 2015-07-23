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اصابة 3 اشخاص بأعيرة نارية في «حفل زفاف» شمال أسيوط

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اصابة 3 اشخاص بأعيرة نارية في «حفل زفاف» شمال أسيوط اصابة 3 اشخاص بأعيرة نارية في «حفل زفاف» شمال أسيوط

سلاح ناري – تعبيرية

تسببت الأعيرة النارية الطائشة؛ في اصابة  ثلاثة اشخاص، برش طلقات الخرطوش في حفل زفاف بمركز منفبوط شمال أسيوط، اليوم الخميس.

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء عبد الباسط دنقل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد تعرض ثلاثة اشخاص بطلقات نارية غير معلومة المصدر أثناء حضورهم حفل زفاف أحد اقاربهم فى منطقة الجزيرة بالمركز.

وبالانتقال والفحص، نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتسعى قوات الأمن لكشف ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وخاصة أن المصابين تربطهم علاقة قرابة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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