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إنبي يطلب من الزمالك إنهاء صفقة كهربا قبل التفاوض على رفعت

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إنبي يطلب من الزمالك إنهاء صفقة كهربا قبل التفاوض على رفعت إنبي يطلب من الزمالك إنهاء صفقة كهربا قبل التفاوض على رفعت

طلب مسؤولو فريق إنبي من الزمالك إنهاء صفقة ضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الفارس الأبيض قبل الدخول في أي مفاوضات لضم رفعت.

وكان من المنتظر أن يتمم الزمالك انتقال كهربا لصفوفه بعد موافقة إنبي على عرض القلعة البيضاء لولا حادث سير بسيط تعرض له اللاعب.

وطلب الزمالك أيضا التعاقد مع أحمد رفعت ضمن صفقة كهربا إلا أن مسؤولي الفريق البترولي طلبوا إرجاء التفاوض حول اللاعب.

ويأتي طلب مسؤولي إنبي نظرا لأن بيع أحمد رفعت سيتطلب العودة للجهاز الفني والاستقرار على بيعه أو الإبقاء عليه.

وكان رفعت قد طلب من مسؤولي إنبي الموافقة على عرض الزمالك بضمه أمس الأربعاء.

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