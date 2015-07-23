اللجنة الثورية الحوثية تدعو اليمنيين للاحتشاد غداً فى صنعاء

دعت اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصارالله الحوثية، اليوم الخميس، أنصارها للخروج غداً فى مسيرة جماهيرية بالعاصمة صنعاء تنديداً بالموقف السياسى للمجتمع الدولى تجاه اليمن.

وقالت اللجنة فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، "ندعو اليمنيين للاحتشاد غداً فى مسيرة جماهيرية غاضبة تنديداً بالمواقف السلبية للمجتمع الدولى والأمم المتحدة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمنى من عدوان غاشم وحصار همجى جائر".

وأكدت فى بيانها على "ضرورة الاحتشاد الذى سيتم تحديد مكانه وزمانه فى وقت لاحق لفضح التستر الدولى والأممى والصمت المخزى تجاه جرائم العدوان على اليمن".

وكان أنصار الحوثى قد نظموا مطلع الشهر الجارى مسيرة حاشدة بصنعاء ضد "موقف الأمم المتحدة تجاه الوضع الإنسانى فى اليمن"، ودعوا خلال تلك المسيرة إلى وقف الضربات الجوية التى تطلقها قوات التحالف ورفع الحصار على اليمن.

ويأتى ذلك بعد سيطرة المقاومة الشعبية على مدينة عدن وتحريرها من الحوثيين بدعم وتنسيق من قوات التحالف التى شنت اليوم عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين بصنعاء.

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