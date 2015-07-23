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ثانى طائرة عسكرية سعودية تهبط فى عدن ضمن الجسر الجوى بين البلدين

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ثانى طائرة عسكرية سعودية تهبط فى عدن ضمن الجسر الجوى بين البلدين ثانى طائرة عسكرية سعودية تهبط فى عدن ضمن الجسر الجوى بين البلدين
هبطت ثانى طائرة عسكرية سعودية تحمل مساعدات، بمطار عدن اليمنى، قبل قليل، فى إطار الجسر الجوى الإغاثى بين المملكة واليمن، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

كانت قد أرسلت أمس الأربعاء، طائرة عسكرية فى مطار عدن جنوبى البلاد، لتكون أول طائرة تحط فى مطار المدينة، بعد أيام من تحريرها من الحوثيين.

وأعادت السلطات اليمنية فتح مطار عدن بعد 4 شهور من القتال بين لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من جهة، والحوثيين وميليشيات على عبد الله صالح من جهة أخرى.

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