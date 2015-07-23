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خليك فى الشرابات القطن عشان تحافظ على رجلك من التنيا

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خليك فى الشرابات القطن عشان تحافظ على رجلك من التنيا خليك فى الشرابات القطن عشان تحافظ على رجلك من التنيا
يرتدى الكثير من الشباب "الكوتشيهات" وهذا لسهولة ارتدائه وشعور الشخص بالراحة عند ممارسة المشى والتنزه، وخاصة فى فصل الصيف.

وعند ارتداء "الكوتشيهات" يجب أن يقوم الشخص بارتداء "الشرابات"، وأصبحت الأنواع غير القطنية المصنوعة من الخيوط الصناعية الأكثر انتشارًا، والتى يتم ارتداؤها لفترات طويلة، وهذا يعد خطرًا على صحة الشخص.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن "الشرابات غير القطنية" قد تتسبب فى إصابة الشخص بالحساسية والرغبة فى الهرش كثيرًا وقد يصل الأمر إلى الإصابة بحبوب تخرج سائلًا.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن ارتداء "الشرابات غير القطنية" قد يتسبب فى الإصابة بالإكزيما المزمنة ويصاحبها تغير فى لون الجلد واسمراره، وقد يصل الأمر إلى الشعور بارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وقد يتعرض الشخص للإصابة بمرض التينيا.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة ارتداء "الشرابات القطنية" والابتعاد عن "الشرابات غير القطنية" وذلك للحفاظ على صحة قدميك، وأيضا عليك التهوية المستمرة وتجفيف القدم وعليك وضع مضادة للفطريات يوميًا قبل ارتداء الشراب، وذلك للحصول على جلد سليم وصحى.

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مصر 365