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محمد بن راشد: الإمارات ودعت أحد فرسانها الشهيد سيف الفلاسي

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محمد بن راشد: الإمارات ودعت أحد فرسانها الشهيد سيف الفلاسي محمد بن راشد: الإمارات ودعت أحد فرسانها الشهيد سيف الفلاسي

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشهيد ضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسي، بالفارس الذي ترجل دفاعاً عن أمته وتلبية لنداء وطنه.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ودعت الإمارات الشهيد سيف الفلاسي، أحد فرسانها بعدما ترجل دفاعاً عن أمته وتلبية لنداء وطنه".

وكان الضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسي، استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.


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