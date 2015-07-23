ضبط تاجر بحوزته بندقية خرطوش و7 طلقات بالمحلة

تمكن النقيب أحمد السويدى، معاون مباحث قسم أول المحلة، والقوة المرافقة له، من ضبط تاجر مقيم منطقة أبو راضى وبحوزته بندقية خرطوش تركى ماركة "جانا" و7 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد وليد الجندى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن معاون مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "أحمد.ا.م"، 34 سنة، تاجر، وبحوزته بندقية خرطوش تركى ماركة جانا، و7 طلقات لذات العيار. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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