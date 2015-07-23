الحماية المدنية:توسيع دائرة البحث عن مفقودى حادث الوراق مراعاة لشدة التيار

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن قوات الإنقاذ النهرى التابعة للإدارة ووزارة الداخلية نجحت فى انتشال 4 جثث بينهم طفلان منذ فجر أمس بحادث غرق مركب الوراق، ولازالت القوات تواصل بحثها عن أى جثث جديدة جرفها التيار.

وأشار إلى أنه تم توسيع نطاق البحث ليمتد على مسافة عشرات الأمتار بعيدا عن موقع الحادث مراعاة لشدة تيار نهر النيل الذى يقذف بالضحايا لمسافات بعيدة، حيث إن البحث امتد إلى أسفل الكوبرى الخاص بالطريق الدائرى، حيث انتشرت لنشات الإنقاذ النهرى وفرق الضفادع والغطاسين المدربين داخل الماء، وقبعت سيارات الإسعاف على ضفاف النيل لرفع أى جثث ونقلها إلى أقرب مستشفى أو مشرحة.

وفى السياق ذاته يقوم الصيادون بمساعدة فرق الإنقاذ المتواجدة بالمكان ويستخدمون كل ما لديهم من معدات من شباك وغيرها فى محاولة لتجريف القاع وانتشال أى جثث متخشبة راقدة فى قاع النهر.

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