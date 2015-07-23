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الحكومة تشكل لجنة من 4 وزراء لحل أزمة القطن المصرى

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الحكومة تشكل لجنة من 4 وزراء لحل أزمة القطن المصرى الحكومة تشكل لجنة من 4 وزراء لحل أزمة القطن المصرى
أمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم وزراء الاستثمار والصناعة والزراعة والتخطيط، لحل أزمة القطن المصرى، وبحث سبل تصريف نحو 2,7 مليون قنطار قطن.

وقال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، رفض ذكر اسمه، إن اللجنة من المنتظر تشكيلها فور عودة إبراهيم محلب من زيارته لإيطاليا.

وكشف المصدر أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بمحصول القطن، سواء من المزارعين أو التجار أو الصناع والمصدرين، لبحث تصريف نحو 2,7 مليون قنطار، منها حوالى مليون قنطار من إنتاج العام الماضى المدعم من بنحو 520 مليون جنيه، وبالتالى يصعب تدعيمه مرة أخرى.
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مصر 365

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