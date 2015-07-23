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وزيرة السكان: بلاغ ضد والدى طفلين نشرا صورة خطوبتهما على"الفيس بوك"

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وزيرة السكان: بلاغ ضد والدى طفلين نشرا صورة خطوبتهما على"الفيس بوك" وزيرة السكان: بلاغ ضد والدى طفلين نشرا صورة خطوبتهما على"الفيس بوك"
قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، إنه سيتم تقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءاته وأخذ التعهد اللازم على والدى الطفلين (سلمى، ويوسف) بحسن رعايتهما وعدم تكرار ذلك ووقف أى إجراء فى هذا الشأن لحين بلوغ الطفلين السن القانونية وبلوغهما لما يكفى للوعى بما يسمح للحديث فى هذه الأمور.

وأضافت وزيرة الدولة للسكان، فى بيان، أن المجلس أبدى دهشته واستيائه مما نشرعلى مواقع التواصل الاجتماعى أمس لصورة الطفلة (سلمى 5 سنوات) بفستان خطوبة و(الطفل يوسف 8 سنوات) مرتديا بدلة كاملة، فيما عرض أنه احتفال وحفل خطوبة، وقد اعترف والد الطفل وشقيقها بهذه الواقعة معللين ذلك بأنها تقليد متبع بأن الطفلة منذ ولادتها يتم خطبتها لابن عمها أو ابن خالها أو خالتها وأنه سيتم الزواج بعد التخرج.

وأكدت هالة يوسف أن المجلس، أدان هذه الواقعة التى قيدت لدى خط نجدة الطفل 16000 برقم 111450، وقد تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة جنوب سيناء بالتقصى عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وتابعت فى بيان خاص لها، أن المجلس سيطالب أجهزة الدولة بالتصدى لمثل هذه الوقائع التى باتت متكررة ويتعين اتخاذ إجراءات رادعة بشأنها بما يتفق وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

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